Technischer Defekt wohl Ursache für Flammeninferno

Fünf Personen konnten Klinik verlassen

Der 72-jährige Bewohner des alten Bauernhauses kam nun bei Nachbarn unter. Die Bewohner des anderen Gebäudes konnten hingegen noch am Donnerstagabend in ihr Zuhause zurückkehren. Jene fünf Personen, die Tiere aus benachbarten Ställen in Sicherheit gebracht hatten und mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert worden waren, konnten am Freitag laut Polizei wieder nach Hause.