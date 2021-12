Nach Großbrand: Tiroler (72) kam bei Nachbar unter

Tief sitzt der Schock nach dem Großbrand am Donnerstag im Tiroler Patsch (Bezirk Innsbruck-Land): Ein Bauernhaus wurde dabei komplett zerstört - der 72-jährige Bewohner kam inzwischen bei Nachbarn unter. Die Feuerwehr hielt in der Nacht Brandwache und war am Freitag bereits mit den Aufräumarbeiten beschäftigt.