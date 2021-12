Moderne Technik für Schüler in NÖ angeschafft

Die Arbeitsmarkt-Daten zeigen es deutlich: Vor allem in technischen und handwerklichen Berufen wird hierzulande händeringend nach Fachkräften gesucht. Auch deshalb wird bei der Lösung des Problems nun in den Schulen angesetzt. Im Rahmen einer Initiative von Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister wurde der Schul-Bewerb „NÖ Media Print Challenge“ gestartet. Im Zuge dessen werden 24 moderne 3D-Drucker drei Jahre lang in Mittelschulen unterwegs sein. Die Schüler können mit einer Software Entwürfe erstellen und diese mit den Geräten zu Einzelstücken drucken lassen. „Es ist uns ein großes Anliegen im Bildungsbereich am Puls der Zeit zu bleiben um unsere Schüler bestmöglich auf die Entwicklungen am Arbeitsmarkt vorzubereiten“, sagt die Landesrätin.