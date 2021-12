ÖSV-Newcomer rast in Frankreich zu Sensationssieg

Nach den Rängen sechs beim ersten Europacupbewerb der Saison am Pitztaler Gletscher und Rang fünf am Donnerstag in Val Thorens, war der Dornbirner am Freitag nicht zu biegen und sicherte sich seinen ersten Sieg. „Nach dem ich das große Finale erreicht hatte, war mein einziges Ziel, dass ich nicht Vierter werde“, gesteht Graf. „Ich habe voll riskiert und freue mich sehr, dass ich mich in diesem harten Fight am Ende die Nase vorne hatte.“