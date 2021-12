Darts-WM: Auch Rusty-Jake Rodriguez ausgeschieden

Nach Mensur Suljovic ist auch für Rusty-Jake Rodriguez in der zweiten Runde der Darts-WM in London ausgeschieden. Der Wiener verspielte so wie Österreichs Nummer 1 eine 2:0-Satzführung und musste sich schließlich dem Engländer Chris Dobey 2:3 geschlagen geben, womit alle drei heimischen Vertreter nicht mehr im Bewerb sind.