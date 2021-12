Alko-Lenker (21) drängelt auf Busspur und crasht

Gleich vier Fahrzeuge waren am Donnerstagnachmittag in Bregenz in einen Unfall verwickelt. Auslöser: Ein 21-jähriger Pkw-Lenker, der sich auf einer Busspur vordrängelte und in letzter Sekunde die Fahrspur wechseln wollte. Wie sich herausstellte, war der junge Mann nicht nur dreist, er war auch alkoholisiert.