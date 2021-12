Warum Österreich nicht aus der Krise kommt

Befeuert wird die mangelnde Impfbereitschaft auch von kritischen Stimmen aus der Ärzteschaft. Erst kürzlich irritierten 200 Mediziner mit einem offenen Brief an Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres. Es werden Effektivität und Sicherheit der CoV-Impfstoffe infrage gestellt. Eine der 200, eine Schulärztin, wurde am Donnerstag entlassen, weitere Anfang der Woche schon vom Dienst freigestellt.