Offener Brief: Erste Wiener Schulärztin gefeuert

Falschinformationen auf YouTube verbreitet

Die Gesundheitsbehörde MA15 hatte eine Prüfung gegen eine Schulärztin eingeleitet, die den Brief unterzeichnet und zuvor in einem YouTube-Video behauptet hatte, dass sehr viele junge Menschen an Nebenwirkungen der Corona-Impfung verstorben seien, die an Covid-19 nicht verstorben wären. Nun wurde die Kündigung gegen die bisher an einer Volksschule in der Donaustadt tätige Schulärztin ausgesprochen, wie das Ö1-„Morgenjournal“ am Donnerstag berichtete. Das Vertrauen in die Dienstnehmerin sei - im Speziellen wegen der pandemischen Situation - nicht mehr gegeben.