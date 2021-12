Stadtwerke bauen Hallenbad: Standort ungeklärt

Das zähe Ringen um ein neues Hallenbad in Klagenfurt ist vorerst beendet. Die Stadt will die Innovationspartnerschaft mit Günther Kollitsch und der Porr AG auflösen. Die Stadtwerke werden das Projekt in die Hand nehmen. Offen ist allerdings noch, ob die Anlage am Südring oder bei Minimundus errichtet wird.