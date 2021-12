Verrückter Weihnachtsmann rast über Wörthersee

Wasserrettung half mit

„Der Nico ist ja irre“, lachte Gerald Glanznig, Schiffsführer der Wasserrettung in Pörtschach. Der am Boot für die nötigen Wellen und Sicherheit sorgte. „Ich mache das alle paar Jahre mal, ist zu einer schönen Tradition geworden“, lacht Juritsch, der coole Tricks und Salti einbaute, nie ins Wasser fiel. „Nur die Hände sind mir eingefroren – ich hatte vergessen, dass der Weihnachtsmann ja Handschuhe trägt“, scherzt Nico, der sonst wärmere Gefilde bevorzugt, im März erst wieder in Portugal trainiert.