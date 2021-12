Ein Leben voll unfreiwilliger Abzweigungen

Was wäre, wenn?

„Ich war damals in der Koppstraße in einer speziellen Sportschule. Ich will nicht sagen, dass die schlechter gewesen wären, aber wenn alle Lehrer selbst Sportler sind, dann kommt man vielleicht etwas leichter zu besseren Noten, weil nicht so viel Wert auf herkömmliche Schulfächer gelegt wird.“ Allzu sehr will sich Goran aber nicht in seiner Was-wäre-wenn-Vergangenheit suhlen. Die Erinnerungen und der regionale Kult um seine Torjägerqualitäten aus der Jugend bleiben trotzdem immer bestehen.