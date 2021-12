Ansturm auf Gipfel wird immer größer

In gut vier Jahren stehen in Mailand und Cortina d’Ampezzo fünf Medaillenentscheidungen an, Männer und Frauen jeweils einmal in Sprint und Individual, sowie eine Mixed-Staffel. Weltcupstarterin Sarah Dreier (26) ist hocherfreut: „Jeder Sportler und jede Sportlerin träumt davon, mal bei Olympia antreten zu können. Für unseren Sport ist das nur positiv. Vor allem, da er dadurch noch mehr ins Rampenlicht rückt.“ Vorreiter für diesen Erfolg ist unter anderem der SKIMO Alpencup mit der bereits zum 18. Mal stattfindenden Erztrophy in Bischofshofen (22./23. Jänner) und weiteren Bewerben in Berchtesgaden und im Martelltal (It).