Über 1,8 Millionen Bewegungsminuten gesammelt

Jede Bewegungsminute zählt

Gemeinsam konnten die 700 Teilnehmer 1.854.682 Minuten in Bewegung bringen. Das entspricht 2576 Tagen, 85,9 Monaten und 7,16 Jahren. Sabine Laschober aus Bernstein wurde dabei als Siegerin des Gewinnspiels ausgelost, während sich Herbert Oswald mit sagenhaften 30.333 Minuten am meisten bewegt hat. „Seitens des Landes wollen wir derartige Bewegungsinitiativen weiter forcieren, damit die Burgenländer weiterhin fit bleiben“, so Landesrat Heinrich Dorner.