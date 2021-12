Warum riecht genau Weihnachten so gut?

Wie weit das gehen kann, wissen wir von Marcel Proust, bei dem der Duft frisch gebackener Madeleines zum Eintauchen in eine vergangene Welt führte, und zwar so intensiv, dass er anschließend den 4000 Seiten-Roman „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“ schrieb. Bei vielen werden die Regungen zwar nicht ganz so heftig sein, aber der Geruch der Kindheit ist ein ganz wesentlicher Grund, warum wir uns auf Weihnachten gefreut haben, denn er verbindet sich in der Erinnerung mit Emotionen wie Wärme, Geborgenheit, behagliches Beisammensein. Und deshalb riecht Weihnachten eben ganz besonders.