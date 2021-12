Wir freuen uns schon auf eure Kreativität!

Einer der allertreuesten und leidenschaftlichsten Teilnehmer bei der „Krone“-Fußballerwahl ist Friedrich Schreiner aus Laimbach in Niederösterreich. Bei der letzten Auflage unserer Wahl lieferte der Rapidler in einem grün-weißen Sackerl gleich 12.658 Stimmzettel für Torjäger Ercan Kara und Trainer Didi Kühbauer in unserer Wiener Redaktion in der Muthgasse ab.