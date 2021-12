Alk an der Tankstelle: „Nein“ für Jugendliche

Die Nachtgastronomie befindet sich seit Monaten im Lockdown. Der Alkoholkonsum Erwachsener verlagert sich in den privaten Bereich, aber auch Jugendliche besorgen sich ihre Drinks im Supermarkt und auch an den Tankstellen. Testkäufe an verschiedenen Verkaufsstellen haben - auch schon vor Corona - gezeigt, wie einfach es ist, als Jugendlicher an Alkohol zu kommen, obwohl das Jugendschutzgesetz das verbietet.