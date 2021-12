Modernes Infobüro für Touristen im Defereggental

Das Telefon läutet bereits im neuen Büro. Künftig gibt es rund um die Uhr Infos. Rund 110.000 Euro nahm der TVBO für die Renovierung in die Hand, 40.000 Euro kamen dabei vom Land. Dazu Obmann Franz Theurl: „Wir haben bereits 2016 mit der Modernisierung der Büros in Osttirol begonnen. Jetzt erscheint auch die Stelle in St. Jakob in einem neuen Kleid.“ Jährlich kommen, so Theurl, rund 35.000 Gäste ins Büro.