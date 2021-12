Anklage sieht „raffinierte Sexualstraftäterin“

„Sie wusste genau, was sie tat. Sie ist gefährlich und eine raffinierte Sexualstraftäterin.“ Dieses Bild hat die Staatsanwaltschaft am Montag im Schlussplädoyer des Prozesses gegen Ghislaine Maxwell in New York gezeichnet. Die Verteidiger der Ex-Partnerin des verstorbenen Milliardärs Jeffrey Epstein stellten den Fall hingegen als juristische Abrechnung mit ihrer Mandantin dar, da die Staatsanwaltschaft Epstein nicht mehr belangen könne.