Maxwell „wusste genau, was passieren würde“

Die Angeklagte sei bei den Verbrechen die „rechte Hand“ des einflussreichen und berüchtigten Geschäftsmanns Epstein gewesen, sagte eine Staatsanwältin am Montag bei ihrem Eröffnungsplädoyer. So soll sie in dem von Epstein betriebenen Missbrauchsring eine entscheidende Rolle gespielt, das Vertrauen von Mädchen gewonnen und sie ihrem ehemaligen Partner zugeführt haben, so die Anklage weiter: „Sie wusste genau, was passieren würde.“