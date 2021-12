Ladis lässt Geschichte um Kurhotel „verbüchern“

Kurhotel machte Ladis in aller Welt berühmt

In diesem Kontext hat die Lader Geschichte Interessantes zu bieten, wie etwa das Kindersanatorium Neuegg, das Bad Ladis oder die einzigartigen Dienste der „Erdbeerkinder“. Weltberühmt wurde man schließlich mit dem Bau des Kurhotels Obladis, das internationale Prominenz anzog. Dann der Schock: 1972 fiel der Publikumsmagnet einem verheerenden Brand zum Opfer. „Dieses schicksalhafte Ereignis jährt sich im Dezember 2022 zum 50. Mal. Aus diesem Grund fällte der Gemeinderat von Ladis den Entschluss, die Dorfgeschichte der vergangenen 100 Jahre in Buchform zu bringen“, so der Lader Bürgermeister Florian Klotz.