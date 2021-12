Frau Percht oder Pehtra Baba auf wilder Jagd

Viel älter sind die Perchten: Seit dem 4. Jahrhundert vertreiben sie in den Raunächten von 21. Dezember bis 6. Jänner die Wintergeister. „In der Mythologie zieht die Frau Percht als Anführerin der Wilden Jagd durch die Nächte“, so Volkskundler Heimo Schinnerl. „Ihr eigentlicher Erscheinungstermin ist der Vorabend zum Dreikönigstag. Es ist die letzte Raunacht, in der Haus und Hof geräuchert werden.“ In Unterkärnten heißt die Frau Percht Pehtra Baba, wirft Süßigkeiten auf den Boden und erwartet, Würstel auf ihre Gabel gehängt zu bekommen.