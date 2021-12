Ein Schaf, das zum Star für Lesefüchse wird

Ein Brillenschaf ohne Brille

Sein neues Werk beinhaltet aber auch ein Kinderbuch, in dem ein gerettetes Brillenschaf eine wichtige und rührende Rolle spielt. „Wir hatten heuer Zwillinge bei den Lämmern und mussten ein Lamm mit der Flasche aufziehen. Dieses Brillenschaf hat keine Brille, also keinen schwarzen Ring um die Augen und hat mich zur Kinderbuchgeschichte inspiriert“, berichtet Lexer. „Brilli“ ist mittlerweile ein stattlicher, kastrierter Widder und wird natürlich am Hof bleiben.