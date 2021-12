Der verkaufsoffene Sonntag lockte nur wenige

Was man sich erwartet habe, sei bei weitem nicht erreicht worden. Die oberösterreichischen Händler haben am verkaufsoffenen Sonntag auf mehr Gäste gehofft – wurden vielerorts aber bitter enttäuscht. In Wels etwa war nicht mehr los „als an einem normalen Wochentag“, in der PlusCity waren rund ein Drittel weniger Kunden als noch am Samstag und in der Varena in Vöcklabruck ging die Kundenfrequenz im Vergleich zum Vortag um die Hälfte zurück. Nur in der Rieder Weberzeile wurden die Erwartungen übertroffen.