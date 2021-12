Alkoholisierter 18-Jähriger überfuhr Kreisverkehr

Ein 18-Jähriger aus Mining fuhr mit seinem Pkw am Sonntag gegen 5.25 Uhr auf der B142 in Weng im Innkreis Richtung B148. In der Ortschaft Harterding, Gemeinde Weng im Innkreis, verlor der Probeführscheinbesitzer die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr geradewegs über einen Kreisverkehr, riss dabei ein einbetoniertes Verkehrszeichen aus der Verankerung und beschädigte mehrere Leitpflöcke. Schlussendlich kam der Wagen in einer Böschung zum Stillstand.