Großbritannien: Quarantäne für alle Einreisenden

Erste Fälle in Europa

Die britischen Behörden hatten am Samstag die Entdeckung von zwei Omikron-Infektionen in Nottingham und Brentwood bekannt gegeben, die jeweils mit Reisen ins südliche Afrika in Verbindung stehen sollen. Der erste europäische Fall war am Freitag aus Belgien gemeldet worden, Verdachtsfälle gibt es auch schon in Deutschland und Tschechien.