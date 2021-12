NEOS fordern Lockerung der Regeln an Schulen

Die NEOS fordern für die Zeit nach Weihnachten Änderungen bei den Quarantäneregeln an den Schulen. „Wenn jede Kontaktperson zu einem Omikron-Verdachtsfall automatisch 14 Tage in Quarantäne muss, dann werden sehr schnell viele Schulen geschlossen sein“, so Bildungssprecherin Martina Künsberg Sarre.