Salzburger zog 91-Jährige aus der Salzach

Mittagspause endete jäh

Diese Mittagspause am 7. Juni wird Donald Unterholzner nie vergessen: Der Sportlehrer am Musischen Gymnasium war am 7. Juni zum Josef-Mayburger-Kai an der Salzach spaziert, als er plötzlich eine Frau im Wasser treiben sah. „Zuerst habe ich gedacht, es ist ein Taucher“, erinnert sich der 39-Jährige.