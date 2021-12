Schmuck für Prinzessin Anne aus dem Waldviertel

„Sie waren alle bescheiden, höflich und äußerst kunstsinnig“, erinnert sich der tief im Waldviertel verwurzelte – dort verwandelte der Meister einen Bauernhof in eine Edelschmiede – Schmuckdesigner und Ausnahmekünstler an blaublütige Bewunderer seiner Stücke, darunter sogar Prinzessin Anne. Nach Lehrjahren bei Heldwein in Wien hatte Hofjuwelier Grima Maierhofers Talent entdeckt. Dessen Kreationen schafften es alsbald in Londons feinste Galerien und Museen – unter anderem das Victoria and Albert. Dieses selbst ist eine Ikone des Empires. Es wurde 1852 eröffnet und beherbergt mittlerweile die größte Sammlung von Kunstgewerbe und Design der Welt. Mitten in dieser Glitzerwelt: ein Ring und mehr von Fritz Maierhofer!