Höhenflug! Jetzt spricht der 99ers-Kapitän

Erst in aller Herrgottsfrüh stiegen die Graz99ers gestern aus dem Bus. Trotz müder Knochen wohl mit einem breiten Grinsen im verschlafenen Gesicht. Denn die Eishockey-Cracks von Coach Jens Gustafsson absolvierten auch die dritte Station ihrer Auswärtstournee siegreich. 3:2 in Innsbruck, insgesamt schon der vierte Sieg in Folge für die Steirer, die zurzeit sogar das beste Dezember-Team der „ICE Hockey League“ sind. Der unerwartete Höhenflug ist für Daniel Oberkofler allerdings keine Eintagsfliege.