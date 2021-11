Coronavirus: Neue Belege für Ursprung am Tiermarkt

Knapp zwei Jahre nach Ausbruch der Corona-Pandemie liefert ein renommierter Evolutionsbiologe weitere Belege dafür, dass der Huanan-Tiermarkt in Wuhan der wahrscheinliche Ursprungsort des Virus gewesen sein dürfte. In einem im Fachjournal „Science“ veröffentlichten Artikel fasst Michael Worobey entscheidende Ereignisse, die sich im Dezember 2019 und Jänner 2020 in Wuhan abspielten, zusammen. Dabei konnten die meisten frühen symptomatischen Fälle mit dem Tiermarkt in Verbindung gebracht werden.