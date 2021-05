Exhumierung von 4 Mio. Nerz-Kadavern in Dänemark

In Dänemark hat am Donnerstag die Exhumierung von mehreren Millionen getöteten Nerzen begonnen. Sie waren im vergangenen Jahr gekeult worden, nachdem in den Nutztieren mutierte Coronavirus-Varianten aufgetreten waren, die sich auch auf Menschen übertrugen. Bis Juli sollen die Kadaver, die mehr als 13.000 Tonnen wiegen, verbrannt werden. Auch das Erdreich unter den vormaligen Nerz-Gräbern müsse abgetragen und ersetzt werden.