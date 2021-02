Dänemark: Alle Nerze auf Pelzfarmen getötet

Wegen einer bei Nerzen auftretenden Mutation des Coronavirus sind alle Tiere auf den dänischen Nerzfarmen inzwischen tot: Wenige Wochen nach dem Inkrafttreten eines entsprechenden Haltungsverbots bis Ende 2021 sind die letzten verbliebenen Exemplare in den Betrieben getötet worden, wie die zuständige Lebensmittelbehörde am Freitag in Kopenhagen bestätigte. Möglicherweise könnten aber noch vereinzelte Pelztiere in Zoos und als Haustiere existieren.