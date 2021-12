Hausbesuche sorgen in Vorchdorf für Politik-Wirbel

Worüber sich die ÖVP empört: Ettinger hat den Bewohnern der umliegenden Häuser bei Hausbesuchen mitgeteilt, dass ihre Straße künftig als Zufahrt für ein Geschäftsobjekt genutzt werde. „Das Projekt wurde aber in keinem Gremium besprochen. Es ist befremdlich, im Rahmen von privaten Hausbesuchen Stimmung für das Projekt zu machen“, so VP-Fraktionsobmann Christian Beisl. Jaqueline Brunner legte bei der Bürgerfragestunde im Gemeinderat mit der Kritik an der Bürgerlist nach: „Sie haben im Wahlkampf allen anderen Freunderlwirtschaft vorgeworfen. Wie es scheint, ist es bei Ihnen jedoch nicht besser!“