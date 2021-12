Wer als Ungeimpfter nicht im Lockdown bleiben muss

Grundsätzlich gibt es sehr wenige Gründe, die gegen eine Corona-Impfung sprechen, heißt es seitens des Gesundheitsministeriums. Einer davon ist eine mögliche allergische Reaktion auf einen der Inhaltsstoffe des Vakzins. Will man in diesem Fall sichergehen, wird jedoch nicht nur ein ärztliches Attest des behandelnden Arztes empfohlen, sondern auch die Konsultation einer Fachabteilung für eine Nutzen-Risiko-Abwägung - denn in so manchem Fall überwiegt der Nutzen einer Impfung.