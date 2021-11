„Zack Mossbergsson“ lädt ins Icelandverse

Während Meta- alias Facebook-Chef Mark Zuckerberg noch an seinem virtuellen Metaverse arbeitet, präsentiert Island ein immersives Open-World-Erlebnis, für das es nicht einmal „alberne VR-Headsets“ braucht: das Icelandverse. Erdacht hat dieses für eine Tourismuskampagne, in der die ganz realen Schönheiten des Landes präsentiert werden, ein gewisser „Zack Mossbergsson“, dessen Ähnlichkeit zu Zuckerberg wohl eher gewollt denn zufällig ist. Das Original nimmt die Parodie mit Humor: Auf Twitter lobte Zuckerberg die originelle Idee und kündigte an, schon bald auch ins Icelandverse reisen zu wollen. Er begrüßte zudem, dass auch „Mossbergsson“ Sonnenschutzmittel trägt.