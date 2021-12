Kickl: Ungeimpfte wird man an der Frisur erkennen

„Die Kerkermeister der Regierung mit friedlichem Protest beschämen“

Am Samstag seien jedenfalls keine Kundgebungen vor Spitälern geplant. Er kündigte an, mit Vertretern unterschiedlicher Spektren aufzutreten. „Wir werden die Fanatiker und Kerkermeister der Regierung mit friedlichem Protest beschämen.“ Die Würde des Menschen liege in seiner Freiheit, so Kickl.