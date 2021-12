Senkrechtstarterin hebt in Ramsau schon wieder ab

„Wenn man gut drauf ist, stellt man sich allgemein gut auf eine neue Schanze ein“, freute sich Kramer im Vorfeld auf den 90-Meter-Bakken im WM-Ort von 1999. Genau dort war die Überfliegerin in der vergangenen Saison bereits siegreich. Und auch diesmal ist das oberste Stockerl das klare Ziel. „Ich will die Beste sein“, stellt Kramer klar. Ob sie das denn nicht schon ist, schließlich führt sie die Gesamtwertung souverän an? „Nein!“, antwortet Kramer bestimmt. „Dafür fehlen noch viele Erfolge. Ich habe keine Einzelmedaille bei einer WM oder Olympia, auch nicht so viele Weltcupsiege wie (die Japanerin) Sara Takanashi.“