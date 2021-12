GAK fordert in offenem Brief den Akademie-Status

Fußball-Zweitligist GAK ging am Donnerstag mit einem offenen Brief an den ÖFB in die Offensive und fordert für den Nachwuchs den Status einer Akademie. Bereits jetzt erfüllen die „Rotjacken“ alle Kriterien. Ein Antrag im Herbst wurde abgelehnt, da über die zukünftige Gestaltung der ÖFB-Jugendligen erst am Freitag in einer Präsidiumssitzung gesprochen werden soll.