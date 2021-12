Endlich wieder Plantschen nach dem Lockdown

Über erste, gute Gästezahlen freut sich ÖVP-Stadträtin Anne Blauensteiner aus Zwettl: Gleich am Sonntag, dem ersten Öffnungstag, strömten gleich viele Gäste ins Bad wie vor dem Lockdown. Nach weniger Besuch am Montag kamen Dienstag und Mittwoch wieder überraschend viele Gäste. „Die Angebotserweiterung im Saunabereich, die wir ab der Saisonöffnung im September umgesetzt haben kommt gut an. Die Bemühungen haben sich ausgezahlt“, zeigt sich die Verantwortliche für das Zwettlbad optimistisch.