Am Praterstern entsteht neue „Sport & Fun Halle“

Am Wiener Praterstern wird wieder gebaut - und zwar eine neue „Sport & Fun Halle“. Konkret wird die jetzige Jugendsportanlage in der Venediger Au um die neue Indoor-Location erweitert. Der Neubau ist nötig, da die bestehende Anlage in der Engerthstraße beim Happel-Stadtion dem neuen Fernbus-Terminal weichen muss.