Pflegejobs hautnah: Top-Event im Wiener Rathaus

Seit einer Woche ist das „Future for fit“-Festival in vollem Gange – laufend finden Veranstaltungen rund um das Thema Jobs statt. Am Dienstag stand eines der Top-Events im Rathaus am Programm. Besucher konnten sich bei 37 Unternehmen und Organisationen über Jobchancen in den Berufsfeldern Gesundheit, Pflege und Soziales informieren, sich an Praxisstationen erproben und auch direkt vor Ort bewerben. Der Andrang war groß, bis zu 1000 Interessierte wurden erwartet. Und tatsächlich ist das Gewusel groß, als die „Krone“ gemeinsam mit Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) einen Rundgang durch den Festsaal machte.