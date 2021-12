Demonstrationsverbot: Die FPÖ sieht „Alibiantrag“

Aber jetzt kommt’s: Der Klubobmann der Freiheitlichen formuliert auch so Dinge wie, dieser Antrag der drei anderen Parteien sei ein „Angriff auf die Demokratie“ oder ein „Spiel mit der Demokratie“. Ob sich Darmann an manch dubiose und coronaleugnende Figuren erinnert, mit denen man die Bühnen und Demos teilte? Ob denen die erwähnte Demokratie auch so heilig ist?