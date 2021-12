Pkw in Flammen: Inferno auf der Inntalautobahn

Der 38-Jährige war gegen 1 Uhr auf der Inntalautobahn in Richtung Arlberg unterwegs, als er bei Stams (Bezirk Imst) wegen eines Motorproblems am Pannenstreifen anhalten musste. „Dort bemerkte der Mann schließlich eine starke Rauchentwicklung“, so die Ermittler. Der Lenker konnte sich noch schnell ein paar Gegenstände schnappen und dann in Sicherheit bringen, ehe das Fahrzeug binnen kürzester Zeit in Vollbrand stand.