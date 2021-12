Südburgenländischer „Drogenbaron“auf Anklagebank

Peilsender und Telefonüberwachung

„Durch Telefonüberwachungen kamen wir auf ihn“, schildert ein Fahnder als Zeuge beim Prozess in Eisenstadt. Sogar ein Peilsender wurde am Wagen des Verdächtigen angebracht. Schließlich kam es zur Hausdurchsuchung und die Ermittler entdeckten jede Menge Cannabis, einen großen Teil davon allerdings in Mülltonnen. Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt klagte den Frühpensionisten wegen der Produktion von 36 Kilogramm an, dehnte die Anklage später sogar auf 72 Kilogramm aus.