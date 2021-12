Die Nockregion will Oberkärnten zukunftsfit machen

Neue Projekte und Verbesserungen

So sollen sich dort Touristiker, private Personen, Gemeindevertreter, Unternehmer, Bildungsträger treffen und gemeinsam an neuen Projekten und Verbesserungen in der Region arbeiten. „Hier spielen zum Beispiel die Themen demografischer Wandel oder Klimawandel, Infrastrukturmaßnahmen eine wesentliche Rolle. Alle Sektoren werden dabei angesprochen“, erklärt Sitter: „Jeder arbeitet zwar an seinen eigenen Aufgaben - zum Schluss arbeiten wir dann aber alle zusammen. Es wird regelmäßige Treffen für Abgleichungen geben, damit wir unsere Region auch positiv repräsentieren können.“