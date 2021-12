Betagter Wiener ließ Betrüger in die Falle tappen

Betrüger, die sich als Polizisten ausgaben, haben sich am Dienstag in Wien-Hernals an einem 79-Jährigen die Zähne ausgebissen: Eine vermeintliche Polizeikommissarin und ein vermeintlicher Staatsanwalt hatten den Mann kontaktiert. Da er in Gefahr sei, bestohlen zu werden, sollte der Mann sein gesamtes Geld an einen „Kollegen“ übergeben. Der 79-Jähriger griff jedoch zum Hörer und rief die echte Polizei an.