Schön und (einfluss)reich: Die Top-Influencer

Leonie Hanne ist die schönste und (einfluss)reichste von allen: Die 33-jährige Mode-Bloggerin führt das Ranking der 25 wertvollsten Influencerinnen und Influencer in Deutschland an. Geschätzter Markenwert: 10,9 Millionen Euro, so eine gemeinsame Studie der Managementberatung Batten & Company sowie des Marktforschungsinstituts Appinio.