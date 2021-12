Gekochtes Dankeschön für Corona-Spitalsmitarbeiter

Im Speisesaal des Krankenhaueses

Reumüller rief zunächst auf Facebook zu Spenden auf, die einen beträchtlichen Betrag einbrachten, mit dem Zutaten gekauft wurden: „Es hat aber auch ein großes Entgegenkommen seitens der Lieferanten gegeben.“

Er selbst stellt das Personal zur Verfügung und kümmert sich um die Logistik. Denn die Speisen werden täglich in seiner Küche vorgefertigt und dann in den fünf Autominuten entfernten Speisesaal des Krankenhauses transportiert. Für die 300 Covid-Mitarbeiter gibt es zusätzlich noch Gutscheine für Thermen-Eintritte und einen Cocktail in Geinberg. Sowie ein Packerl mit Produkten aus der Region.

„Eine großartige Initiative, die meinen Mitarbeitern zeigt, dass unsere Arbeit wertgeschätzt wird“, sagt Oliver Hofbauer, Pflegebereichsleiter seit 2003. Er hofft auf eine Wiederholung im Sommer.