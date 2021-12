Als dreifach Geimpfter trotzdem nicht anerkannt

Dirk Thomas Pajer aus dem Burgenland ist beruflich viel unterwegs. Anfang des Jahres wollte er möglichst schnell wieder mobil werden und nahm darum das Angebot seines Arbeitgebers an, sich noch vor dem österreichischen Start in Ungarn mit AstraZeneca impfen zu lassen. Gleiches beim zweiten Mal, und sogar beim Boostern war er als einer der Ersten mit dabei. Mit den internationalen Impfdokumenten und den Chargennummern der Spritzen kann Pajer sich somit an den Grenzen der 2G-Regelung entsprechend ausweisen. Also alles gut? Nein!