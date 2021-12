Jugendlicher stürzte wegen Pkw, Lenker fuhr weiter

Laut Polizei war der 13-Jährige auf seinem Roller in die Schule gefahren, als ein weißer Pkw - vermutlich ein SUV - kurz vor ihm auf die abgeschrägte Gehsteigkante in der Augasse fuhr und anhielt. „Der Bub versuchte noch auszuweichen, was ihm allerdings nicht gelang. Um eine Kollision zu verhindern, sprang er vom Roller. Dadurch kam er zu Sturz und erlitt Verletzungen am Kopf“, heißt es vonseiten der Exekutive. Der Lenker setzte die Fahrt fort.